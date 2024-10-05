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По промзоне оккупированного ВСУ Краматорска нанесён новый удар

По промзоне оккупированного ВСУ Краматорска нанесён новый удар

По промышленной зоне пока еще оккупированного ВСУ города Краматорск в ДНР был нанесен новый удар, в результате которого населенный пункт оказался полностью обесточен.

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