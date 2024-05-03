Индийские ученые описали необычный случай проявления рака легкого

Исследователи из Индии под руководством Алока Пратапа Сингха, практикующие в Институте последипломного медицинского образования имени Санджая Ганди, описали редкий случай проявления рака легкого у 32-летней женщины, который выразился в виде затруднений с зрением.
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