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это ПРЕКРАСНО! 18+

это ПРЕКРАСНО! 18+

    Да, говорят, что только в Москва-Сити у него 19 квартир. Сотни млн долларов привез Асад с друзьями в Россию назад, из тех денег, которыми мы его грели.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
доярка из Рязанской губернии
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5 час.
Людмила Лиханова
И Янукович и Асад - единственно законные Президенты. Все остальные это просто не легитивные пешки. И они могут принести нам много пользы и не только вернувшимися деньгами, это приятно, но не главное. Главное - досье на всех и вся которые намного дороже денег.  Ну а будущее покажет .
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3 час.
Владимир Алтайцев
Идиот  ты.
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1 час.

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