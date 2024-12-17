это ПРЕКРАСНО! 18+

Людмила Лиханова

И Янукович и Асад - единственно законные Президенты. Все остальные это просто не легитивные пешки. И они могут принести нам много пользы и не только вернувшимися деньгами, это приятно, но не главное. Главное - досье на всех и вся которые намного дороже денег. Ну а будущее покажет .