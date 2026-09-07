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"Холодец" никому не нужен": звезда Fashion TV выбрала самых красивых девушек Барнаула

"Холодец" никому не нужен": звезда Fashion TV выбрала самых красивых девушек Барнаула

Елена Новикова провела модельный кастинг и рассказала, как попасть на подиум Она отбирает моделей для модных московских шоу и зарубежных контрактов — и в этот раз приехала в Барнаул.

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