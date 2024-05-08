Замороженные в Euroclear российские активы принесли 1,6 млрд евро за квартал

В первом квартале 2024 года заблокированные в Euroclear российские ценные бумаги, общая стоимость которых составляет 200 млрд евро, принесли проценты на 1,6 млрд евро, сообщила новый гендиректор бельгийской компании Валери Урбен в интервью изданию L'Echo.