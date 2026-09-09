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Регионы России

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«Барселона» примет «Фейеноорд» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

«Барселона» примет «Фейеноорд» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

Матч будет показан в прямом эфире на платформе Okko Спорт по платной подписке для зрителей в России. Также текстовую онлайн-трансляцию и ключевые события встречи можно будет отслеживать на сайте «СЭ».

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