Губернатор Василий Анохин подвёл итоги рабочей недели

Губернатор Василий Анохин традиционно подвёл итоги рабочей недели. В Дорогобужском округе вместе с представителями группы «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» он осмотрел обновлённое детское отделение центральной районной больницы, проверил капремонт поликлиники и посетил школу № 2, где идёт обновление инфраструктуры.
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