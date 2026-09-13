Губернатор Василий Анохин подвёл итоги рабочей недели

Губернатор Василий Анохин традиционно подвёл итоги рабочей недели. В Дорогобужском округе вместе с представителями группы «Акрон» и ПАО «Дорогобуж» он осмотрел обновлённое детское отделение центральной районной больницы, проверил капремонт поликлиники и посетил школу № 2, где идёт обновление инфраструктуры.