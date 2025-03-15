В Петербурге нарушитель парковки получил листовку от ГАТИ и испугался мошенников

На лобовом стекле петербуржца появился лист с информацией о штрафах за неправильную парковку. Вставшему на газон мужчине показалось это подозрительным, поэтому он обратился в Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).
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