8 самых полезных трав, которые можно собрать самостоятельно: рейтинг

Где искать лекарственные растения и как не перепутать их с ядовитыми, рассказывает ученый Пермского Политеха В лесах, на полях и даже на дачном участке можно найти множество диких растений, которые человек много веков использует в лекарственных целях.
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