Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к фото и картам НПЗ из-за атак дронов

Московский суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за атак на него украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.