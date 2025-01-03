Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к фото и картам НПЗ из-за атак дронов

Московский суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за атак на него украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
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