Военнослужащие общевойскового объединения ВВО выполнили боевые стрельбы из новейших автоматов АК-12 в Приморском крае

Военнослужащие общевойскового объединения ВВО выполнили боевые стрельбы из новейших автоматов АК-12 в Приморском крае

Целью тренировок являлось совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению и уничтожению целей.

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