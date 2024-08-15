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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лучший рецепт сырников

Для приготовления нам понадобится творог желательно 5% 600 г яйцо одна штука соль щепотка сахар 100г мука 2 столовые ложки Приготовление Все ингредиенты смешиваем и мокрыми руками скатываем шарики После этого обволакивает шарики в муке Стряхиваем лишнюю муку Затем на раскаленную сковородку выкладываем наши шарики Ставим на средний огонь Как только увидим что с одной […].

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