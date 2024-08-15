Лучший рецепт сырников

Для приготовления нам понадобится творог желательно 5% 600 г яйцо одна штука соль щепотка сахар 100г мука 2 столовые ложки Приготовление Все ингредиенты смешиваем и мокрыми руками скатываем шарики После этого обволакивает шарики в муке Стряхиваем лишнюю муку Затем на раскаленную сковородку выкладываем наши шарики Ставим на средний огонь Как только увидим что с одной […].
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии