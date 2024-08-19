Telegram-канал «112»: мошенники обманули Ирину Хакамаду на 400 тысяч рублей

Ирину Хакамаду, экономиста, известного политика, обманули мошенники на 400 тысяч рублей. По данным Telegram-канала "112", к Ирине Хакамаде обратилась с просьбой одолжить такую сумму денег близкая подруга Людмила.
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