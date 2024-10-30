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Четыре легковушки и пассажирский автобус столкнулись на Маймаксанском шоссе

Четыре легковушки и пассажирский автобус столкнулись на Маймаксанском шоссе

На Маймаксанском шоссе произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Есть пострадавший. Рассказываем, что известно о происшествии.

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