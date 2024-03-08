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Возняцки после победы над Чжу Линь: «В первый день были очень интересные погодные условия, при которых мы обычно не играем»

Возняцки после победы над Чжу Линь: «В первый день были очень интересные погодные условия, при которых мы обычно не играем»

Датчанка обыграла Чжу Линь со счетом 7:6(6), 6:1. Из-за дождя и ветра матч играли два дня. «Вчера я не могла нормально почувствовать мяч, в этом была большая разница [со вторым днем].

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