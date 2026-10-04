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Царьград

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Корпус в Нижегородском кремле откроют для выставок в 2027 году

Корпус в Нижегородском кремле откроют для выставок в 2027 году

Реконструкцию десятого корпуса на территории Нижегородского кремля планируют завершить в апреле 2027 года, после чего здание передадут под новый зал художественного музея под управлением НГХМ.

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