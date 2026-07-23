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Царьград

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Вучич определил вступление Сербии в ЕС как стратегическую цель

Вучич определил вступление Сербии в ЕС как стратегическую цель

Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости вступления страны в Евросоюз, подчеркнув это как стратегическую цель.

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