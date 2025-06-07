Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя. Представляем прогноз на 7 июня в Липецке

Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя. Представляем прогноз на 7 июня в ЛипецкеСегодня, 7 июня, воздух прогрелся до +26 градусов, словно заботливые руки солнца укутали нас в тёплый плед.