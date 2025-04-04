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Пентагон планирует получить доступ к российским военным архивам

Пентагон планирует получить доступ к российским военным архивам

Как стало известно RT, Министерство обороны США через своё подразделение — Агентство по учёту военнопленных и пропавших без вести — объявило тендер на поиск подрядчика для работы в государственных военных архивах России.

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