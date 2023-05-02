Председатель ОКНШ США и главком ВСУ обсудили по телефону ситуацию в зоне конфликта

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США Марк Милли и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в телефонном разговоре обсудили ход конфликта и обменялись оценками ситуации.