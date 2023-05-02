Газета.ру

8 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Это Песков специально наводит, открытым текстом беспилотники на Путина! Или как всегда пургу гонит??Песков заявил, чт...
  • Валентин Щербаков
    Вот снова песканул, как будто так и надо...Посольство: Польш...
  • Людмила Абрамова
    хватит законы придумывать, беспилотники уже как мухи летают в Москве , Подмосковье....Депутат Хинштейн ...

Председатель ОКНШ США и главком ВСУ обсудили по телефону ситуацию в зоне конфликта

Председатель ОКНШ США и главком ВСУ обсудили по телефону ситуацию в зоне конфликта

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США Марк Милли и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в телефонном разговоре обсудили ход конфликта и обменялись оценками ситуации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх