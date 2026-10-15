ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 октября, ФедералПресс. Китайское издание Sohu обратило внимание на то, что Токио решился на новый пакет антироссийских ограничений только через 50 дней после поездки президента РФ Владимира Путина на Курильские острова.
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