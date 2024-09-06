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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарипов о новом сезоне КХЛ: «Команды омолодились, интрига будет. СКА выделился на фоне остальных на бумаге, но посмотрим, что будет у них на льду»

– СКА этим летом выжег всё на рынке, включая Кузнецова. Как думаете, будет ли интрига в сезоне? – Почему нет? Посмотрите на прошлый чемпионат, он был интересным.

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