Завод горит на севере Москвы

Заводское помещение горит на севере Москвы. Информацию подтверждает источник 5-tv.ru. По имеющимся данным, огонь охватил здание на Сигнальном проезде, его эпицентр находится на третьем этаже в лакокрасочном цехе.
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