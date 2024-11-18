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Завод горит на севере Москвы

Завод горит на севере Москвы

Заводское помещение горит на севере Москвы. Информацию подтверждает источник 5-tv.ru. По имеющимся данным, огонь охватил здание на Сигнальном проезде, его эпицентр находится на третьем этаже в лакокрасочном цехе.

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