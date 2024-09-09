Эксперты выяснили, что поздний сон грозит диабетом

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах, люди с поздним хронотипом, известные как "совы", имеют значительно повышенный риск развития сахарного диабета 2 типа.
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