Депутат Стенякина: льготники вправе получать лекарства бесплатно

Право на бесплатные лекарства или приобретение препаратов со скидкой в 50% имеют ветераны, Герои России, инвалиды и дети из многодетных семей, заявила РИА «Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.
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