В Приморском крае нашли пропавшего 5-летнего ребенка

Инцидент произошел на этой неделе в поселке Хрустальный. Была начата доследственная проверка. 5-летнего мальчика в итоге нашли, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные СУ СК РФ по Приморскому краю.
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