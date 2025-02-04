В фитнес-центрах Петербурга средний чек поднялся на 14 процентов

За год Петербургский рынок фитнеса за минувший год вырос на 26 % до 23,3 млрд рублей, а средний чек в студиях увеличился на 14 %, но выручка всё равно еле покрывает расходы клубов, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные исследования Fitness Data.