В фитнес-центрах Петербурга средний чек поднялся на 14 процентов

За год Петербургский рынок фитнеса за минувший год вырос на 26 % до 23,3 млрд рублей, а средний чек в студиях увеличился на 14 %, но выручка всё равно еле покрывает расходы клубов, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные исследования Fitness Data.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии