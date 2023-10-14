В Ленобласти 15 октября стартует сезон охоты на норок

В воскресенье 15 октября начнется любительская и спортивная охота на различных видов животных, таких как американская норка, белка, горностай, лесной хорь, куница, ласка и рысь, на территории Ленинградской области.
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