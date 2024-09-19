Reuters: Трамп может встретиться с Зеленским в США на следующей неделе

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, когда тот будет совершать визит в Соединенные Штаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии