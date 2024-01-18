Дест о возвращении в «Барсу» из аренды в ПСВ: «Слишком сложно, пока там Хави»

С августа прошлого года защитник выступает за ПСВ на правах аренды. Клуб из Эйндховена вправе выкупить Деста летом за сумму чуть более 10 млн долларов.
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