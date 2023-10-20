В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области прогремел взрыв

В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области в пятницу прогремели взрывы. Об этом сообщил ранее сегодня назначенный властями Украины глава областной военной администрации Александр Прокудин.
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