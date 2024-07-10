«Будет гораздо хуже»: Орбан сделал мрачное предсказание для России и Европы

фото: Политик сулит «смерть Европы» в случае развязывания еще одной мировой войны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей статье «Правительства Европы в гуще войны» заявил о том, что европейцам надо готовится к худшему, потому что сейчас «Европа готовится к войне».