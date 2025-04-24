Матери-одиночки под защитой: на какие льготы могут рассчитывать женщины в соцвыплатах, дополнительном отпуске или условиях труда Ольга БезродняяМатерям-одиночкам в России положены льготы на основе законодательства РФ, учитывая, с какими трудностями женщины сталкиваются.
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