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«Уимблдон» – первый ТБШ с двумя обладательницами wild card в 1/8 финала. Это Самсонова и Радукану

Впервые в истории турниров «Большого шлема» две обладательницы wild card вышли в 1/8 финала. В этом году на «Уимблдоне» ими стали: №65 Людмила Самсонова; №338 Эмма Радукану.

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