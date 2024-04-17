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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх. Меньше голов было только в коротком сезоне-2020/21

Капитан «Вашингтона» отличился в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1).

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