Подпольщик Лебедев: многие раненые бойцы ВСУ поступают в госпитали без почки Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press Многие раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступают в госпитали без почки.
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