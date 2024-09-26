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Подполье рассказало об активизации в ВСУ черных трансплантологов

Подполье рассказало об активизации в ВСУ черных трансплантологов

Подпольщик Лебедев: многие раненые бойцы ВСУ поступают в госпитали без почки Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press Многие раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступают в госпитали без почки.

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