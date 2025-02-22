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SPLETNIK

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Рики Мартин показал своих детей от суррогатной матери

Рики Мартин показал своих детей от суррогатной матери

53-летний Рики Мартин опубликовал в своих соцсетях серию снимков, на которых запечатлен он сам, его 6-летняя дочь Люсия и его 16-летние сыновья Маттео и Валентино, которые появились на свет при помощи суррогатной матери.

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