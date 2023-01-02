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2023. Конец 500-летней цивилизации конкистадоров

2023. Конец 500-летней цивилизации конкистадоров

Батюшка для блога SakerПредисловиеЧасто говорят, что системный западноевропейский комплекс превосходства, болезнь, которая заключается в самооправданном доминировании и эксплуатации окружающего мира, начался с Первого "крестового похода" (1096-1099).

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