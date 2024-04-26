Есть риск эскалации украинского конфликта, — глава МИД Китая

Есть риск эскалации украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. «В настоящее время все еще существует риск дальнейшего усугубления и эскалации этого кризиса, международное сообщество должно укрепить сплоченность, объединить усилия для достижения мира и предпринять реальные действия для деэскалации конфликта», — заявил чиновник в интервью катарскому изданию Peninsula.