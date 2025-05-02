Штаты подготовили новые «карательные меры» для России: главное за сутки

МОСКВА, 3 мая, ФедералПресс. В США согласовали новые санкции против России для усиления давления на Москву, бывший украинский дипломат сделал трагическое заявление о поступке Владимира Зеленского, а Польша начала новую операцию по защите неба над Балтийским морем.