Штаты подготовили новые «карательные меры» для России: главное за сутки

МОСКВА, 3 мая, ФедералПресс. В США согласовали новые санкции против России для усиления давления на Москву, бывший украинский дипломат сделал трагическое заявление о поступке Владимира Зеленского, а Польша начала новую операцию по защите неба над Балтийским морем.
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