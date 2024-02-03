В Минздраве объяснили отказ от новой классификации болезней ВОЗ традиционными ценностями

Здоровье Внедрение МКБ-11, как ожидалось, должно было закончится в 2024 году. В пресс-службе Минздрава сообщили о том, что план внедрения в РФ Международной классификации болезней и проблем со здоровьем 11-го пересмотра (МКБ-11) был приостановили из-за обращений о противоречии традиционным ценностям.