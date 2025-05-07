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Жесточайший ответ за поход ВСУ на Москву: "Искандеры" стирают всё. Киев горит всю ночь. Зеленский сбежал в Лондон, в Сумщине эвакуация

Жесточайший ответ за поход ВСУ на Москву: "Искандеры" стирают всё. Киев горит всю ночь. Зеленский сбежал в Лондон, в Сумщине эвакуация

Прорыв противника в Курскую область с треском провалился. Потери врага колоссальные, данные подтверждают украинские источники, недоумевающие очередному бесполезному расходу солдат в то время, когда русская армия практики зашла в Днепропетровщину.

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