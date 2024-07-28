Лавров заявил о невозможности полного уничтожения ХАМАС

Современный Израиль это терриристы Государственного масштаба! Нетаньяху жирная свинья,кастрат.Всё что он говорит ложь!

Eduard

Кто такой Нетаньяху? Это кастрированый боров который постоянно лезит на чужую территорию ,а прав на это не имеет.Израиль вообще на земле арабов!