Полностью уничтожить ХАМАС, как это хочет израильский премьер-министр Нетаньяху, невозможно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил о невозможности полного уничтожения ХАМАС
Комментарии
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Eduard
Современный Израиль это терриристы Государственного масштаба! Нетаньяху жирная свинья,кастрат.Всё что он говорит ложь!
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17 час.
Eduard
Кто такой Нетаньяху? Это кастрированый боров который постоянно лезит на чужую территорию ,а прав на это не имеет.Израиль вообще на земле арабов!
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17 час.
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