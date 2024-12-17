Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) одобрила резолюцию, предложенную Россией, о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, которая также направлена на противодействие расизму и ксенофобии.
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