Заноза

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Голос Мордора: Как высокие цены на газ ударят по ценам на продовольствие

Голос Мордора: Как высокие цены на газ ударят по ценам на продовольствие

Высокие цены на газ в Европе могут ударить по экономике ещё сильнее, чем ожидалось. Ведь газ – это не только энергетика, это ещё такая большая и важная часть экономики, как химическая промышленность В частности – производство азотных удобрений.

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