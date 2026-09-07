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«Это только часть потерь» – в США насчитали 2,5 миллиона свежих могил ВСУшников на Украине

«Это только часть потерь» – в США насчитали 2,5 миллиона свежих могил ВСУшников на Украине

За четыре с половиной года СВО на украинских кладбищах появилось два с половиной миллиона могил ВСУшников.

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