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МИД России назвал экстремистскими идеи США о «возвращении» острова Врангеля

МИД России назвал экстремистскими идеи США о «возвращении» острова Врангеля

Посол по особым поручениям МИД России, глава Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал идеи американских экспертов о «возвращении» острова Врангеля под контроль США экстремистскими.

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