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Царьград

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Центральное телевидение Китая: пожар на судне в Циндао унес жизни

Центральное телевидение Китая: пожар на судне в Циндао унес жизни

В китайском городе Циндао на верфи Бэйхай вспыхнул пожар на иностранном грузовом судне, что привело к значительным жертвам.

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