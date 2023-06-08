Военное обозрение

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Бывший генсек НАТО не исключает возможности отправки войск альянса на Украину

Бывший генсек НАТО не исключает возможности отправки войск альянса на Украину

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что страны Североатлантического альянса могут отправить свой войска на Украину, но при определённых условиях.

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