Сегодня годовщина гибели воина Кочеткова Максима Александровича (позывной "Бонус")🇷🇺🥀 Спасибо тебе,русский солдат🇷🇺💪 Спасибо за то тебе,русский солдат, Что мирное небо у нас,не бомбят, Что люди в подвалах у нас не сидят, Танцуют,смеются,куда-то спешат, Что могут гулять, На работу спешить, Есть,пить и спокойно здесь жить, Спасибо всем ребятам, И тем,в далёком сорок пятом, Кто честью нашей русской дорожил, И за Победу,головы свои сложил, Иль кто вернулся с болью в мыслях, в сердце, И было что тогда-он не забудет никогда! И завещал потомкам за землю,Мать,Отчизну Быть горой! Всегда Господь нам даровал Победу Когда с хоругвями, с крестами, Молилась Русь пред образами Спасибо,русские солдаты! Вы ведь наш тыл,вы-наша слава! Молитесь,к Богу обратитесь, Он слышит всё, Он-наш Спаситель! Ты в нашем сердце навсегда.